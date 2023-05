Ucraina, Peskov: “No a conflitto congelato, presto per parlare di pace”

(Adnkronos) – La Russia condivide l'opinione secondo cui la guerra in Ucraina non deve trasformarsi in un 'conflitto congelato' e continuerà a perseguire i propri obiettivi. A dichiararlo alla Tass è stato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "La Russia considera solo le seguenti opportunità per porre fine all'operazione militare speciale: garantire i suoi interessi e raggiungere i suoi obiettivi nel corso dell'operazione militare speciale o con altri mezzi disponibili", ha affermato. Ad una domanda sulle possibili 'roadmap' in direzione di una soluzione del conflitto, Peskov ha detto che "è troppo presto per parlarne". "Evidentemente non ci sono ancora i prerequisiti per un processo di pace", ha aggiunto. "L'operazione militare speciale continua", ha detto ancora il portavoce.. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Maggio 2023