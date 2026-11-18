(Adnkronos) – L’Italia non manderà truppe a combattere in Ucraina, nella guerra tra Kiev e la Russia. Oggi, mercoledì 18 novembre, fonti di palazzo Chigi confermano l’impegno del Team europeo per i negoziati di pace composto, di cui Roma fa parte insieme a Francia, Germania, Polonia e Regno Unito (E5), affiancati da Commissione e Consiglio.

“Va tenuto distinto dalla guida dell’iniziativa per la costituzione della Forza multinazionale per l’Ucraina nell’ambito della Coalizione dei volenterosi, alla quale l’Italia ha già più volte chiarito che non contribuirà con il dispiegamento di truppe italiane sul terreno”, hanno confermato le fonti, “la guida di tale iniziativa rimane assicurata in formato E3 da Francia, Regno Unito e Germania. Si tratta di due funzioni diverse, ma complementari”.

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Pubblicato il 18 Novembre 2026