Ucraina, nuovo round colloqui ad Abu Dhabi

(Adnkronos) – Al via oggi, mercoledì 4 febbraio, ad Abu Dhabi il secondo round di colloqui tra negoziatori di Ucraina, Russia e Stati Uniti. E' arrivata la delegazione di Mosca, riferiscono i media russi, e il protagonista dei negoziati da parte russa è il direttore del Gru, l'intelligence militare, Igor Kostyukov. A capo di quella ucraina, riportano i media di Kiev, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale, Rustem Umerov. Intanto la Russia continua ad attaccare. Quattro persone rimaste uccise nella parte orientale delll'Ucraina in raid con droni sferrati dalle forze russe e da quelle ucraine. A darne notizia sono stati funzionari delle due parti. Due persone sono morte in un attacco russo sulla regione ucraina di Dnipropetrovsk alle prime ore di oggi, altre due sono decedute nella regione di Luhansk, quasi interamente sotto controllo delle forze russe, in un attacco con droni sferrato dalle forze ucraine. Nel Dnipropetrovsk, "sono rimasti uccisi una donna di 68 anni ed un uomo di 38" nel distretto di Synelnykivsky, secondo quanto riferito da Mykola Lukashuk, capo dell'amministrazione regionale, su Telegram. A Luhansk, "un giovane ed una donna di 20 anni sono rimasti uccisi nell'attacco su Novokrassnyanka" che ha colpito un minibus, ha riferito sullo stesso social il governo locale, che ha attribuito l'attacco alle orze ucraine.

Pubblicato il 4 Febbraio 2026