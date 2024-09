Ucraina, nuovo attacco Russia: almeno 4 morti a Leopoli

(Adnkronos) – Almeno 4 civili sono stati uccisi e 35 sono rimasti feriti a Leopoli nella notte del 4 settembre, durante un nuovo attacco della Russia contro l'Ucraina. Lo hanno riferito il governatore dell'Oblast di Leopoli Maksym Kozytskyi e il sindaco Andrii Sadovyi. Droni e missili sono stati lanciati in tutto il paese, dove è scattato l'allarme antiaereo. Esplosioni sono state udite anche a Kiev, Sumy, Lutsk e Rivne. Sono state segnalate vittime a Leopoli e Kryvyi Rih. Secondo le autorità, a Leopoli tra le vittime figurano una ragazza di 14 anni, un'infermiera di 50 anni di una clinica locale e un uomo. Tra i feriti ci sono cinque bambini, tra cui uno di 10 anni. Quindici persone sono state trasferite negli ospedali locali dopo l'attacco, secondo il sindaco. Diversi edifici vicino alla stazione ferroviaria centrale hanno preso fuoco dopo lo sciopero. Almeno due scuole non riapriranno oggi, secondo Sadovyi. Attaccata anche la città di Kryvyi Rih, nell'oblast' di Dnipropetrovsk, dove almeno cinque civili sono rimasti feriti, ha riferito il governatore Serhii Lysak. Le vittime includono donne di 62, 83 e 84 anni, un uomo di 70 anni e una bambina di 10 anni. La bambina è stata ricoverata in ospedale, secondo le autorità. Secondo Lysak, un albergo in città è stato danneggiato e diversi grattacieli hanno le finestre rotte. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2024