Ucraina, notte di raid russi dopo tentato attacco al Cremlino

(Adnkronos) – Notte di raid russi sull'Ucraina, dopo il tentato attacco al Cremlino. Un intenso attacco aereo è stato lanciato su Kiev nel corso della notte, ha reso noto l'Amministrazione militare della capitale ucraina sottolineando che non si sono però registrate vittime. "La nostra città non ha sperimentato l'attacco più cruento dall'inizio dell'anno", ha scritto su Telegram Serhiy Popko, capo dell'amministrazione militare della città di Kiev, sottolineando che tutti i missili e i droni nemici sono stati distrutti. Ma esplosioni sono state udite anche a Odessa e Zaporizhzhia, mentre gli allarmi aerei sono risuonati nella maggior parte della parte orientale del paese. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, sarà oggi in Olanda. Ad annunciarlo è stato il ministero degli Esteri olandese, precisando che il capo dello stato ucraino interverrà all'Aja con un discorso dal titolo "Non c'è pace senza giustizia per l'Ucraina". Ieri Zelensky aveva effettuato una visita non preannunciata in Finlandia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023