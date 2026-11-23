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La Russia non ha usato armi nucleari in Ucraina perché non è stato sinora necessario. Il quadro, però, potrebbe cambiare in maniera radicale. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza, delinea il quadro in un contributo pubblicato sul Moscow Journal of International Law. Il presidente Vladimir Putin, afferma, potrebbe optare per l’impiego di armi nucleari se ritenesse la Russia in pericolo. “Kiev e i suoi alleati devono ricordare che la Federazione russa non solo ha il diritto, ma in diverse situazioni ha l’obbligo di utilizzare armi nucleari”, afferma Medvedev.

“La Russia ha iniziato l’operazione militare speciale a causa della minaccia diretta di azioni di combattimento” connesse all’avvicinamento dell’Ucraina alla Nato, afferma l’ex presidente. “La decisione sull’impiego di armi nucleari da parte della Russia durante l’operazione militare speciale non è stata presa a causa della mancanza di una necessità diretta di farlo”, sottolinea. Se colpita con armi non nucleari, però, la Russia potrebbe decidere comunque di alzare il livello dello scontro. “L’uso massiccio di mezzi non nucleari che causano catastrofi rende possibile un attacco nucleare preventivo della Federazione russa”, dice Medvedev, convinto che “forniture segrete o occultate di armi nucleari dall’Occidente a Kiev provocheranno un legittimo attacco nucleare preventivo da parte della Russia. Kiev e i suoi alleati devono ricordare che la RF non solo ha il diritto, ma in diverse situazioni ha l’obbligo di utilizzare armi nucleari”. La linea rossa, dice, è stata formalmente già oltrepassata: “L’Ucraina e la Nato hanno già portato” il quadro “a situazioni in cui la Federazione russa avrebbe potuto utilizzare armi nucleari, ma la decisione a riguardo viene presa in base a una valutazione complessiva”. Tutto o quasi dipende dalla volontà di Putin: “Nel prendere tali decisioni, il presidente russo è sempre guidato da un’analisi completa di tutti i fattori e dalla proporzionalità tra il danno effettivo causato e le misure di ritorsione'”.

Sul piano del diritto internazionale, Medvedev richiama il parere consultivo del 1996 della Corte internazionale di giustizia, sottolineando che l’ordinamento giuridico globale non proibisce l’impiego di armi nucleari se è in gioco la sopravvivenza dello Stato. Secondo l’ex presidente, “l’assenza di un divieto esplicito nel diritto internazionale” rende l’uso di tali mezzi di difesa non configurabile come crimine. La dottrina russa non contempla l’attacco preventivo come opzione codificata, ma l’eventuale fornitura di armi nucleari al regime di Kiev da parte dell’Occidente potrebbe imporre una sorta di ‘ritorsione preventiva’. “Il regime di Kiev e i suoi sponsor non devono nutrire pericolose illusioni. Se si verificassero gli scenari sopra menzionati, il capo dello Stato non ha solo il diritto, ma anche l’obbligo di utilizzare armi nucleari. Tutti coloro che oggi stanno gettando benzina sul fuoco devono rendersene pienamente conto”.

Medvedev ritiene che il tentativo di arrestare la diffusione nucleare globale sia un obiettivo irrealizzabile, poiché gli Stati perseguono naturalmente il possesso di un “ombrello nucleare” per garantire la propria autoconservazione. Il numero 2 del Consiglio di sicurezza critica aspramente l’operato degli Stati Uniti, accusandoli di applicare doppi standard geopolitici: il caso dell’Iran, afferma, sarebbe un esempio di strumentalizzazione politica del Trattato di Non Proliferazione. Medvedev, al contrario, considera “l’operazione militare speciale russa in Ucraina come una misura difensiva legittima, distinta dalle azioni americane, in conformità con l’Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”.

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Pubblicato il 23 Novembre 2026