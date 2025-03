Ucraina, monito di Orban: “Europa in rovina se continuerà a finanziare guerra”

(Adnkronos) – Se l'Ue continuerà a finanziare la guerra in Ucraina, "finirà in rovina". E' il monito rilanciato dal premier ungherese Viktor Orban, che ieri si è rifiutato di approvare la dichiarazione dei leader al termine del vertice straordinario di Bruxelles sulla necessità di continuare a sostenere militarmente Kiev. "Se ora gli Stati Uniti smettono di finanziare la guerra – ha avvertito, parlando con la radio nazionale – perché gli altri 26 Paesi membri dovrebbero avere la possibilità di portare questa guerra fino alla fine?. Oggi sembra che io abbia posto il veto. Ma entro poche settimane torneranno e si scoprirà che non ci sono soldi per questi obiettivi”. Secondo Orban, "in Europa sta nascendo un'idea che vuole sostenere l'Ucraina mentre distrugge l'Europa dal punto di vista economico”. Parlando nella notte al termine del vertice straordinario, il premier ungherese aveva poi ribattuto alle affermazioni del presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, secondo cui l'Ungheria "è isolata" in Ue. "L'Ungheria non è isolata, è l'Ue che è isolata dagli Stati Uniti”, ha affermato. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Marzo 2025