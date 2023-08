Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia: allarme per la centrale

(Adnkronos) – E' di almeno un morto e 16 feriti il bilancio aggiornato dell'attacco missilistico russo che ieri sera ha colpito la città ucraina di Zaporizhzhia. Lo hanno confermato le autorità locali, precisando – come riporta Ukrinform – che fra i feriti vi sono quattro minori. Secondo i media locali è stato danneggiato l'edificio del Reikartz Hotel. Intanto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiesto al Congresso più di 24.000 milioni di dollari aggiuntivi per l'assistenza all'Ucraina. Questa richiesta include 13 miliardi per aiuti militari e 7,5 per il sostegno economico e umanitario. A questi importi si aggiungono altri 12 miliardi di aiuti per i disastri naturali, 3,3 miliardi per infrastrutture in paesi danneggiati dall'invasione russa e 4 miliardi per la sicurezza dei confini, come riportato dalla CNN. In totale il pacchetto finanziario richiesto da Biden è quindi di 40 miliardi e rischia di causare uno scontro con il Partito Repubblicano al Congresso per lo "scetticismo" di alcuni dei suoi membri dell'aiuto a Kiev, specialmente tra i sostenitori dell'ex presidente Donald Trump. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 11 Agosto 2023