Ucraina, missili russi colpiscono Kiev: 2 morti e una ventina di feriti

(Adnkronos) – La Russia lancia un nuovo attacco contro Kiev. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto, raid con missili balistici contro la capitale dell'Ucraina. Gli attacchi hanno provocato 2 morti e una ventina di feriti secondo quanto riferito dalle autorità. Il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, in un post su Telegram, ha reso noto in particolare che 3 persone sono state ricoverate in ospedale. Uno dei feriti è in gravi condizioni. I missili hanno colpito diversi quartieri, centrando palazzi e magazzini. A luglio, nella guerra contro l'Ucraina, la Russia di Vladimir Putin ha perso oltre 30mila uomini tra morti e feriti secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Il ministero della Difesa ha presentato un rapporto sulle perdite russe al fronte nel mese di luglio. L'unità 'Apha' del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina si è classificata al primo posto per numero di obiettivi neutralizzati con successo. Sono stati i più efficaci", scrive Zelensky su Telegram. "Complessivamente, a luglio, tutte le nostre unità al fronte hanno eliminato 30.272 russi, in particolare con l'ausilio di droni. Questa cifra include sia i morti che i feriti gravi. E include solo i casi per i quali esiste una chiara prova video. Quindi la tendenza al fronte rimane invariata. Ogni mese, i russi perdono circa 30.000 soldati. Il nostro esercito e tutte le unità delle Forze di Difesa e Sicurezza dell'Ucraina avranno a disposizione un numero ancora maggiore di droni", aggiunge.

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Pubblicato il 5 Agosto 2026