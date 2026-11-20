(Adnkronos) – Nuovi attacchi della Russia sull’Ucraina. Tre dipendenti dell’azienda idrica di Kiev sono morti in un raid sulla capitale ucraina. Altri 15 civili sono rimasti feriti nei bombardamenti che hanno interessato tutto il Paese. Lo riferisce Kyiv Independent. L’allerta antiaerea si è attivata in tutte le regioni a seguito dell’attacco combinato di missili e droni, e durante la notte si sono registrate esplosioni in diverse zone dell’Ucraina. Kiev è stata colpita a ondate intermittenti di missili e droni. Il sindaco, Vitali Klitshcko, ha riferito su Telegram che i ponti Podilsko-Voskresenskyi, Darnytskyi e Meridionale sono stati danneggiati nell’attacco. Danneggiata anche un’infrastruttura critica e sono state segnalate interruzioni di riscaldamento, elettricità e acqua nel quartiere di Pechersk della città.

Sono stati emessi avvisi di lancio di missili balistici per le regioni di Sumy e Poltava, mentre sono stati diramati allarmi per la presenza di droni in diverse aree, comprese le regioni dell’estremo ovest dell’Ucraina. A Leopoli sono state udite esplosioni poco prima delle 7 del mattino, ora locale, nel contesto di intense operazioni di difesa aerea. Altre esplosioni e colpi della difesa aerea sono stati uditi anche nella città di Ivano-Frankivsk, nell’estremo ovest del paese. Nella città meridionale di Kryvyi Rih, un “massiccio attacco di droni nemici” ha colpito un’importante infrastruttura.

Più vicino alla linea del fronte, a Kharkiv un attacco russo ha colpito un ospedale nel quartiere di Shevchenkivskyi. A seguito dell’attacco, almeno quattro persone sono rimaste ferite e oltre 50 finestre della struttura sono andate in frantumi. A Dnipro, cinque persone sono rimaste ferite in un attacco di droni sulla città. Edifici residenziali, automobili, una banca e un negozio sono stati danneggiati durante l’attacco, ha riferito il governatore Oleksandr Hanzha.

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Pubblicato il 20 Novembre 2026