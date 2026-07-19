Attualità

Ucraina: “Missili di Mosca colpiscono nave cargo turca, 5 morti fra l’equipaggio”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Missili russi hanno colpito una nave con un carico di grano provocando la morte di cinque membri dell'equipaggio, ha reso noto la Marina ucraina. Tre missili da crociera hanno colpito la 'Golden Leo', con bandiera della Guinea Bissau e proprietà turca, "mentre lasciava la zona di combattimento con un carico di grano" nel Mar Nero.  "E' un altro attacco deliberato della Russia contro una nave civile non armata con una bandiera straniera che non poneva alcuna minaccia", denuncia la Marina ucraina. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Luglio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Mondiali, Ronaldo porta la Coppa del Mondo… a Trump

15 minuti fa

Mondiali, Adani senza voce in telecronaca alla finale. E i social esultano

30 minuti fa

Mondiali, la profezia di Trump: “Difficile puntare contro Messi…”

1 ora fa

Mondiali, oggi la finale: Spagna-Argentina – Diretta

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio