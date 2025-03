Ucraina, mina a Belgorod: uccisa una giornalista russa

(Adnkronos) – La giornalista russa Anna Prokofieva, corrispondente di guerra della televisione Channel One, è morta a causa dell'esplosione di una mina nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. A riferirlo è stata la stessa emittente televisiva: "La corrispondente di guerra di Channel One Anna Prokofieva è morta mentre svolgeva il suo dovere professionale. È successo nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina". Un portavoce di Channel One ha anche dichiarato che il cameraman Dmitry Volkov, che era con Anna Prokofieva a Belgorod, è rimasto ferito a causa dell'esplosione della mina. Prokofieva aveva 35 anni. La Ria Novosti ricorda che si era laureata in giornalismo presso l'Università Rudn a Mosca e parlava fluentemente spagnolo. Aveva lavorato nella redazione in lingua spagnola dell'agenzia di stampa Rossiya Segodnya. Era con Channel One dal 2023, dove si occupava della guerra in Ucraina. La contraerea di Mosca ha abbattuto nove droni lanciati nella notte dalle forze armate di Kiev verso il territorio russo. Secondo quanto riporta il ministero della Difesa russo, due di questi droni sono stati abbattuti sul Mar Nero. Solo ieri è stato comunicato l'accordo raggiunto a Riad per garantire la sicurezza della navigazione nel Mar Nero. Mosca riferisce inoltre che sono stati intercettati altri due droni ucraini nella regione russa di Kursk e cinque nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Marzo 2025