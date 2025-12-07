Attualità

Ucraina, Meloni sente Zelensky: “Sostegno a piano Usa, presto invio forniture”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha avuto oggi una conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "in vista di una serie di visite di lavoro che quest’ultimo compirà in questi giorni a Londra, Bruxelles e Roma, nell’ambito dei suoi contatti sul processo di pace in Ucraina con i principali leader europei", fa sapere in una nota Palazzo Chigi. Nel corso del colloquio, Meloni "ha inoltre nuovamente espresso sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura".  "Funzionale a tale percorso – aggiungono – è la reiterata disponibilità dell’Ucraina a sedere in buona fede al tavolo negoziale. È stato pertanto nuovamente ribadito l’auspicio che da parte russa si manifesti analoga apertura". Nel corso della telefonata tra la presidente del Consiglio e il presidente ucraino, continua Palazzo Chigi, la premier "ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana a seguito di una nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Pellegrini a Verissimo, la risposta a Magnini: “Una storia di 6 anni è importante”

38 minuti fa

Scala, record storico per la Prima 2025: è l’incasso più alto di sempre

56 minuti fa

Prima della Scala, Segre: “Opera scandalosa, ma mi interessa sempre”

57 minuti fa

Europei vasca corta: Curtis e Cerasuolo da oro, Martinenghi e Lazzari bronzo

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio