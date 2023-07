Ucraina, Meloni: “In Ue siamo quelli che pagano di più per guerra”

(Adnkronos) – Rispetto alla guerra in Ucraina "l'Italia ha fatto tanto, nell'Ue siamo coloro che stanno pagando di più per questo conflitto: inflazione, prezzi dell'energia, crisi delle materie prime". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, intervistata da Fox News. "Nella mia prima legge di bilancio ho dovuto impiegare 30 miliardi sul fronte delle bollette. Siamo davvero colpiti dalle conseguenze della guerra. E di questo bisogna tenere conto". "La maggior parte dei migranti che arrivano in Europa arrivano dalla rotta della Tunisia e della Libia, arrivano da situazioni difficili. Noi stiamo cercando di fermare i trafficanti che fanno in modo che arrivino da noi tramite canali illegali. Questi trafficanti stanno diventando sempre più potenti e usano questi soldi e questo potere contro gli Stati e noi non possiamo consentire alla mafia di decidere chi viene nei nostri Paesi". "Secondo me, nel prossimo G7, ci dobbiamo concentrare sull'Africa, i nostri vicini. L'Africa non è un continente povero, è un continente che ha molte molte risorse. L'Africa oggi è vittima dei sistemi che la rendono instabile. Io non sono molto d'accordo con l'approccio che si utilizza con questi Paesi, la mia idea è che non si deve solo aiutare, ma si devono fare investimenti in questo continente" dice la premier. "Non abbiamo ancora deciso sul rinnovo" dell'accordo "sulla via della seta. Dobbiamo discuterne in Parlamento e prenderemo una decisione entro dicembre". Con il presidente americano Joe Biden, aggiunge, "abbiamo avuto un incontro molto aperto, lungo. Abbiamo discusso in un momento in cui le cose intorno a noi sembrano cambiare. Ci sono stati temi bilaterali, ma si è parlato anche di crisi globali che dobbiamo fronteggiare. La discussione è stata molto buona, sono contenta". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 30 Luglio 2023