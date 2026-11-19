(Adnkronos) – Appello a Pechino affinché eserciti il proprio peso diplomatico per porre fine al conflitto in Ucraina. A sollecitare l’intervento concreto del governo cinese per la pace nel conflitto tra Russia e Ucraina è stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenuta oggi, giovedì 19 novembre, al vertice dei Volenterosi a Berlino.

Nel suo intervento nella capitale tedesca, la premier ha richiamato l’attenzione sul comunicato congiunto diffuso al termine dell’incontro, avvenuto in Cina, evidenziando l’assenza di riferimenti al conflitto ucraino. “Oggi i leader di Stati Uniti, Russia e Cina si sono incontrati a Shenzhen. La loro dichiarazione parla di stabilità strategica, di energia, di rischi nucleari. Accogliamo con favore l’impegno che una guerra nucleare non debba mai essere combattuta. Ma la guerra in Ucraina non è menzionata in quel testo. Questo ci dice due cose. Primo, la Cina è importante in questa guerra. Se la Cina vuole essere una forza di stabilità, questo è il momento di usare la sua influenza per spingere la Russia verso una pace reale”.

La presidente del Consiglio ha poi ribadito i punti fermi della posizione italiana ed europea in merito a eventuali trattative diplomatiche, esprimendo scetticismo sulle reali intenzioni del Cremlino. “Secondo – aggiunge la premier -, tutti capiscono che non può esserci pace in Ucraina senza l’Ucraina. E non può esserci pace senza l’Europa. Dunque, francamente, non so cosa aspettarmi dai russi”.

Ripercorrendo le tappe della strategia diplomatica, concordata dai partner europei, Meloni sottolinea la necessità di definire una linea d’azione precisa e ha rivendicato il contributo italiano sulle garanzie di sicurezza per Kiev.

“A Dublino, noi leader abbiamo deciso come accompagnare questo processo: un team europeo, che lavora fianco a fianco con l’Ucraina e gli Stati Uniti. Ora dobbiamo dare a questo team un mandato chiaro: cosa chiediamo, cosa offriamo e cosa non accetteremo mai. E non ci presentiamo a mani vuote. Questa Coalizione lavora sulle garanzie di sicurezza, compreso l’impegno ispirato all’articolo 5 proposto dall’Italia, un modello che ora è sul tavolo dei negoziati”.

Infine, la premier ha commentato positivamente gli accordi umanitari recenti, indicando però nello stop ai bombardamenti contro la rete elettrica di Kiev il vero banco di prova per verificare la volontà di pace della Russia.



“Lo scambio di prigionieri concordato ad Abu Dhabi è un buon segnale e accogliamo con favore ogni iniziativa umanitaria. Ma la vera prova è una cessazione verificabile degli attacchi alle infrastrutture energetiche. A Shenzhen, tre leader hanno ribadito l’importanza di flussi energetici stabili. Bene. Diamo loro ragione, a cominciare dalla rete elettrica ucraina – conclude -. Riguarda tutti noi: la sicurezza delle centrali nucleari nel nostro continente, milioni di civili che dovranno affrontare l’inverno, i mercati energetici già sotto pressione. Se Mosca dice di no, il mondo vedrà chiaramente chi vuole la pace e chi no”.

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Pubblicato il 19 Novembre 2026