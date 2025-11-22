Attualità

Ucraina, Meloni al G20: “Italia pronta a lavorare con Ue e Usa per pace giusta”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Voglio dire che l'Italia è pronta a lavorare con i suoi partner europei e americani per raggiungere una pace giusta, così come l'Italia sta già contribuendo in Medio Oriente per consolidare un risultato che è fragile ma comunque molto importante". Così la premier Giorgia Meloni intervenendo al G20 di Johannesburg, tornando a condannare "l'ingiustificata guerra di aggressione russa contro l'Ucraina". Nel suo intervento a Johannesburg, Meloni ha detto che "l'Organizzazione Mondiale del Commercio deve essere ripensata e deve essere chiaro a tutti che le partnership sono reali solo quando sono paritarie e generano benefici per tutte le parti coinvolte. Questa è la filosofia che ha guidato l'Italia attraverso il prisma del Piano Mattei per l'Africa. È un nuovo modo di guardare al continente africano: non come a un problema, ma piuttosto come a un'opportunità; non impartendo lezioni dall'alto al basso, ma con rispetto".  "Si tratta di un'iniziativa che già coinvolge 14 nazioni africane, numero che intendiamo aumentare, e che può contare su solide sinergie con l'Unione Africana, le Nazioni Unite, le istituzioni finanziarie internazionali e l'Unione Europea con il Global Gateway", ha proseguito la presidente del Consiglio. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Vanoni, Malgioglio: “Quando cantava raccontava, magia di Ornella era questa”

28 minuti fa

Brasile, Bolsonaro è stato arrestato

32 minuti fa

Università, Cristiana De Filippis ‘Alumna dell’anno 2025’ di Milano-Bicocca

34 minuti fa

Vanoni, un matrimonio (breve) e amori tormentati: la vita sentimentale di Ornella

51 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio