Ucraina, Macron: “Senza accordo lunedì Putin si sarà preso gioco di Trump”

(Adnkronos) – ''Senza un accordo lunedì, Putin si sarà preso gioco di Trump''. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un punto stampa con il cancelliere tedesco Friedrch Merz. Il riferimento di Macron è alle due settimane di tempo che Trump ha concesso a Putin per arrivare a un accordo per la pace in Ucraina durante l'incontro che i due leader hanno tenuto in Alaska lo scorso 15 agosto. Zakharova: "Macron volgare, definendo Putin orco ha superato il limite" Sono ''insulti volgari'' quelli che il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha rivolto al presidente russo Vladimir Putin. Quando lo ha definito ''un orco'' e ''un predatore'', infatti, riporta l'agenzia Rio Novosti, il presidente francese ''ha oltrepassato il limite della ragione, ma anche quello della decenza''. Ne è convinta la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo la quale Macron ha anche ''insultato l'intera Russia e il suo popolo''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Agosto 2025