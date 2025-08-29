Attualità

Ucraina, Macron: “Senza accordo lunedì Putin si sarà preso gioco di Trump”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – ''Senza un accordo lunedì, Putin si sarà preso gioco di Trump''. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di un punto stampa con il cancelliere tedesco Friedrch Merz. Il riferimento di Macron è alle due settimane di tempo che Trump ha concesso a Putin per arrivare a un accordo per la pace in Ucraina durante l'incontro che i due leader hanno tenuto in Alaska lo scorso 15 agosto. Zakharova: "Macron volgare, definendo Putin orco ha superato il limite" Sono ''insulti volgari'' quelli che il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha rivolto al presidente russo Vladimir Putin. Quando lo ha definito ''un orco'' e ''un predatore'', infatti, riporta l'agenzia Rio Novosti, il presidente francese ''ha oltrepassato il limite della ragione, ma anche quello della decenza''. Ne è convinta la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, secondo la quale Macron ha anche ''insultato l'intera Russia e il suo popolo''.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 29 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Vuelta, Ayuso vince la settima tappa e Traeen sempre in maglia rossa

28 minuti fa

Chris Froome operato con successo: “Grato per le cure ricevute”

43 minuti fa

Sinner vince agli Us Open e autografa… un bambino

1 ora fa

Siti sessisti, informativa inviata alla Procura di Roma. Bernardini De Pace: “Faremo class action”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio