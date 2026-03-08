Ucraina, l’analisi di Putin: “Crisi colpa di errore sistemico dei Paesi occidentali”

(Adnkronos) – La crisi ucraina è il risultato di un errore sistemico da parte dei Paesi occidentali. Ad affermarlo è il presidente russo Vladimir Putin parlando con l'emittente russa Vesti. "Si può affermare con certezza che tutto ciò che sta accadendo ora in Ucraina è, senza dubbio, un errore, principalmente da parte dei Paesi occidentali. È un errore sistemico", ha sottolineato leader del Cremlino. Il neoeletto premier olandese, Rob Jetten, è arrivato a Kiev per una visita ufficiale. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui suoi canali social. Nelle ore precedenti lo stesso Zelensky aveva annunciato che avrebbe discusso con i partner europei di sistemi di difesa aerea e delle sanzioni contro la Russia. L'esercito russo ha intanto attaccato nella notte il territorio dell'Ucraina con due missili balistici Iskander-M e con 117 droni di tipo Shahed, Gerbera, Italmas. Lo ha riferito il Comando dell'aeronautica militare delle Forze armate dell'Ucraina. "Secondo i dati preliminari, alle 09 le difese aeree hanno abbattuto 98 droni nemici Shahed, Gerbera e altri tipi di droni nel nord, sud e est del Paese. Sono stati registrati due missili balistici e 19 droni d'attacco in 11 località", si legge nel messaggio sul canale Telegram. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di difesa dell'Ucraina. L'esercito ucraino avrebbe quindi lanciato un attacco missilistico su larga scala contro Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione russa Vyacheslav Gladkov. "Belgorod e il suo distretto sono stati sottoposti a un attacco missilistico su larga scala da parte delle forze armate ucraine. Secondo le informazioni preliminari, nessuno è rimasto ferito. Gravi danni sono stati inflitti alle infrastrutture energetiche", ha affermato il governatore, aggiungendo che i servizi di emergenza stanno lavorando sul posto.

