Ucraina, Kuleba si dimette: Kiev verso il rimpasto di governo

(Adnkronos) – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha presentato le sue dimissioni. Lo ha riferito oggi il presidente del parlamento Ruslan Stefanchuk, spiegando che le potenziali dimissioni di Kuleba saranno "considerate in una delle prossime riunioni plenarie", ma non ha fornito una data. Lo riporta Kiev Independent. La lettera arriva all'indomani del drammatico attacco della Russia contro Poltava e poche ore che il presidente Volodymyr Zelensky, aveva annunciato "cambiamenti". "Mi aspetto novità nella direzione della politica interna e estera. Abbiamo bisogno di maggiore interazione tra le comunità" locali "e le autorità centrali, in particolare prima della stagione invernale", ha detto nel suo messaggio serale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2024