Ucraina, Kim pronto a offrire armi a Putin

Kim Jong-un ha invitato il presidente Vladimir Putin a visitare la Corea del Nord durante il loro incontro in Russia di ieri. Lo hanno riferito i media statali di Pyongyang, rendendo noto, inoltre, che Kim è pronto a offrire al Cremlino proiettili di artiglieria e altre munizioni per la guerra in Ucraina. Kim ha detto a Putin che il loro incontro ha portato i legami bilaterali a un nuovo livello e ha espresso la volontà di promuovere relazioni stabili e orientate al futuro per i prossimi 100 anni, secondo l'agenzia di stampa Kcna. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Settembre 2023