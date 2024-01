Ucraina, Kiev: “Abbattuti 21 dei 28 droni suicidi lanciati da forze Russia”

(Adnkronos) – Le forze di difesa aerea dell'Ucraina hanno abbattuto 21 dei 28 droni suicidi Shahed lanciati dalle forze russe contro il territorio ucraino la notte scorsa. A riferirne sono state questa mattina le forze aeree del paese citate dal 'Kyiv Independent'. Sette droni sono stati abbattuti su Dnipro nella tarda serata di ieri, stando al governatore dell'oblast di Dnipropetrovsk, Serhii Lysak. Un edificio è andato in fiamme durante l'attacco e sei persone sono state soccorse ed evacuate. Altri due edifici hanno riportato danni mentre 4 auto risultano distrutte. Le difese aeree hanno risposto alle incursioni in nottata anche sugli oblast di Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odessa, Kirovohrad, Vinnytsia e Cherkasy. Gli attacchi russi sulla regione di Kherson hanno invece provocato la morte di una donna ed il ferimento di un'altra. Ad annunciarlo su Telegram è stato oggi il governatore regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin, che in un precedente aggiornamento aveva parlato di cinque feriti. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Gennaio 2024