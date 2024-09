Ucraina, in arrivo 650 nuovi missili dalla Gran Bretagna

(Adnkronos) –

Il Regno Unito fornirà all'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari composto da 650 sistemi missilistici modulari leggeri (Lmm) per aiutarla a rafforzare la sua difesa aerea nei prossimi mesi. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa britannico, spiegando che il pacchetto ha un valore di 162 milioni di sterline (192 milioni di euro). Si prevede che i primi missili LMM saranno consegnati entro la fine dell'anno. Prodotti dalla Thales in una struttura a Belfast, possono essere lanciati da diverse piattaforme su terra, mare o aria, sono. Le armi hanno una gittata di oltre 6 chilometri e possono contrastare varie minacce, tra cui droni e veicoli corazzati per il trasporto di personale. L annuncio arriva prima della riunione del gruppo di contatto degli alleati dell'Ucraina presso la base militare statunitense di Ramstein in Germania. Il Segretario alla Difesa britannico John Healey presenterà formalmente il pacchetto di aiuti al summit, al quale partecipa anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Secondo il Der Spiegel, Zelensky vorrebbe partecipare di persona all'incontro per sottolineare la gravità della situazione sul campo di battaglia e chiedere maggiori consegne di armi, "in particolare missili a lungo raggio e più difesa aerea". Durante una conferenza stampa con il primo ministro olandese Dick Schoof, Zelensky ha affermato il 2 settembre che l'Ucraina non ha ancora ricevuto tutte le armi promesse dall'Occidente. "Non abbiamo bisogno solo del permesso, ma anche delle armi vere e proprie. Non abbiamo ricevuto tutto ciò che vogliamo usare", ha detto, riferendosi al fatto che, mentre i paesi occidentali hanno ampiamente consentito all'Ucraina di utilizzare le proprie armi nell'incursione di Kursk , gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno mantenuto le restrizioni sull'uso di missili a lungo raggio come l'ATACMS o lo Storm Shadow per colpire in profondità la Russia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 6 Settembre 2024