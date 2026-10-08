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Ucraina, il sondaggio: testa a testa Zelensky-Zaluzhny in caso di elezioni

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(Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e l'ambasciatore ucraino nel Regno Unito ed ex comandante in capo delle Forze armate, Valeriy Zaluzhny, sarebbero i due candidati più votati al primo turno di ipotetiche elezioni presidenziali in Ucraina. Il ricorso alle urne, in realtà, non è una prospettiva a breve termine per il paese che da oltre 4 anni e mezzo è dilaniato dalla guerra iniziata dalla Russia.  Zelensky raccoglierebbe il 22,9% delle preferenze, mentre Zaluzhny il 20,2%, secondo un sondaggio della Rating Group condotto dal 3 al 5 ottobre su un campione di mille cittadini ucraini di almeno 18 anni. Seguono l'ex presidente Petro Poroshenko, oggi deputato e leader del partito Solidarietà Europea, e l'ex ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, entrambi al 7,6%. Al 6,7% si trova Kyrylo Budanov, capo dell'Ufficio del presidente ucraino. Più indietro l'ex comandante del battaglione Azov, Andriy Biletsky, al 5,4%; il deputato ed ex presidente della Verkhovna Rada, Dmytro Razumkov, al 5,1%; il presentatore televisivo e fondatore della fondazione benefica che porta il suo nome, Serhiy Prytula, al 2,4%; l'ex premier Yulia Tymoshenko all'1,9% e l'ex deputato Yuriy Boyko all'1,4%. Tra gli intervistati, il 4,5% sceglierebbe un candidato diverso da quelli indicati nel sondaggio, mentre il 5,2% dichiara che non andrebbe a votare. Il 9,2%, invece, non ha ancora deciso per chi votare o non sa indicare una preferenza. Il margine di errore è indicato in un massimo di 3,1 punti percentuali. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Ottobre 2026

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