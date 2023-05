Ucraina, Gb pronta a inserire Wagner in lista terroristi a fianco di Isis e al-Qaeda

(Adnkronos) – La Gran Bretagna è pronta a inserire formalmente il gruppo di miliziani Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche, a fianco di al-Qaeda e dello Stato Islamico (Isis). Lo scrive il Times citando una fonte del governo britannico e parlando di una misura per esercitare ulteriore pressione nei confronti della Russia. La decisione sarebbe ''imminente'' e dovrebbe essere formalizzata nelle prossime settimane, aggiunge la fonte. Allo stesso modo i 331 deputati francesi hanno votato all'unanimità una risoluzione per chiedere all'Unione europea che il gruppo Wagner sia inserito nella sua lista di organizzazioni terroristiche. Queste misure renderebbero un reato penale appartenere al gruppo guidato da Yevgeny Prigozhin, partecipare alle sue riunioni, incoraggiarne il sostegno o portare il logo del gruppo in pubblico. Previste anche sanzioni finanziarie nei confronti del gruppo, che avrebbe quindi difficoltà a raccogliere fondi, prosegue il Times. La risoluzione votata dal Parlamento francese ha invece lo scopo di ''rafforzare gli strumenti giuridici contro il gruppo Wagner. Aggiungerlo alla lista della Ue colpirebbe tutti gli stakeholder, le banche, che rendono possibile la sua attività'', ha affermato Benjamin Haddad, deputato appartenente al partito del presidente Emmanuel Macron e uno degli autori del testo. La risoluzione non è vincolante ma invia "un messaggio politico e simbolico", ha affermato Haddad,. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2023