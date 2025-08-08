Attualità

Ucraina, Fox: “Ipotesi summit Trump-Putin a Roma”. Tass smentisce

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – L'incontro tra il capo della Casa Bianca, Donald Trump, e il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe tenersi la prossima settimana, forse già lunedì, e Roma sarebbe tra le sedi valutate per ospitare il faccia a faccia. Lo scrive l'emittente americana Fox, vicina all'Amministrazione Trump, citando due fonti vicine ai negoziati. L'agenzia di stampa russa Tass, tuttavia, ha smentito che Roma possa essere la sede dell'incontro. "Non sarà in Europa", ha affermato una fonte, sottolineando che il continente non è stato preso in considerazione come sede del vertice. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Turismo, più occupati ma anche più ‘introvabili’: cuochi irreperibili nel 61,7% dei casi

18 minuti fa

Furti in casa vip, da Balivo a Zaccagni chi è finito nel mirino dei ladri a Roma

39 minuti fa

Atalanta, nessun segnale da Lookman: la posizione della Dea e le mosse dell’Inter

39 minuti fa

Paolorossi si candida alla Regione Marche: “Io ‘pecora nera’ che fa quello che dice”

40 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio