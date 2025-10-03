Attualità

Ucraina, fotoreporter francese ucciso da un drone: è la prima volta

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il fotoreporter francese Antoni Lallican, 38 anni, è stato ucciso questa mattina da un drone mentre stava realizzando un reportage a circa quindici chilometri dalla linea del fronte, a Kurylivska. Lo ha dichiarato l'Unione Nazionale dei Giornalisti, il principale sindacato di categoria in Francia, spiegando che il fotoreporter "documentava le conseguenze della guerra e ha condotto un lungo lavoro a fianco degli abitanti del bacino minerario del Donbass, nell'Ucraina sudorientale". Hans Lucas, l'agenzia per cui lavorava Lallican, ha precisato che il fotoreporter ha lavorato in Ucraina diverse volte dall'inizio del conflitto nel febbraio 2022. "E' la prima volta che un giornalista viene ucciso da un drone in Ucraina", ha dichiarato l'Unione Nazionale dei Giornalisti, aggiungendo che "le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento". Il sindacato ha aggiunto che "un giornalista ucraino, Heorgiy Ivanchenko, è rimasto ferito nello stesso attacco", definito un "crimine di guerra". Le vittime indossavano la scritta "Press" sui loro indumenti protettivi, secondo l'Unione nazionale dei giornalisti, secondo cui sono 17 i professionisti dei media uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 3 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Attacco alla sinagoga di Manchester, l’attentatore era in libertà vigilata per presunto stupro

4 minuti fa

E’ morta Vera Vigevani Jarach, madre di Plaza de Mayo custode della memoria

30 minuti fa

Professioni, Giovani Commercialisti: “La nostra figura strategica per la crescita delle imprese”

38 minuti fa

Flotilla, ambasciatore Israele: “Provocazione legata a Hamas, grave presenza di parlamentari italiani”

45 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio