Ucraina, fonti Ue: “Positivi contatti Zelensky-Xi, aspettiamo dettagli”

(Adnkronos) – L'Unione europea giudica positivamente che finalmente ci sia stata la telefonata fra Volodymir Zelensky e Xi Jinping con l'apertura di un canale di comunicazione. "L'importanza di tali contatti è stata discussa al summit Ue-Ucraina e in altri contatti sia con la leadership ucraina che cinese", spiegano fonti Ue precisando che Bruxelles "ha sempre incoraggiato la Cina, membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu, a condividere la responsabilità globale di difendere e confermare la Carta Onu e i principi del diritto internazionale". "Prendiamo atto dell'intenzione della Cina di inviare un inviato speciale in Ucraina (e in altri Paesi) e anche sottolineiamo quanto appena detto: aspettiamo con impazienza di avere più dettagli su questa iniziativa". "L'Ue sostiene pienamente l'iniziativa del Presidente Zelensky per una pace giusta basata sul rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Spetta all'Ucraina decidere i parametri futuri di qualsiasi potenziale negoziato", si precisa. "La telefonata si è svolta nell'anniversario del disastro di Cernobyl che sottolinea l'importanza della sicurezza nucleare. Che è stata portata all'attenzione dall'aggressione russa dell'Ucraina e dalle attività intorno alla centrale di Zaporizhzhia in particolare". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Aprile 2023