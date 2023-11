Ucraina, due navi da sbarco russe colpite in Crimea. Putin nel quartier generale di Rostov

(Adnkronos) – Due navi da sbarco russe ad alta velocità sono state colpite la scorsa notte a Chornomorsk, sulla costa occidentale della Crimea occupata. Anche una caserma russa è stata colpita nella stessa località. La notizia viene riportata dal canale Telegram Crimean Wind. Fonti citate da Suspilne hanno poi riferito che l'operazione è stata condotta dall'intelligence militare ucraina. Crimean Wind scrive che i soccorritori sono al lavoro tra le macerie della caserma russa colpita. Il leader russo Vladimir Putin è stato in visita al quartier generale del distretto militare meridionale a Rostov sul Don, divenuto un centro operativo delle forze russe per la guerra in Ucraina. Secondo quanto reso noto dal Cremlino, Putin è arrivato nelle scorse ore a Rostov, per la seconda volta in meno di un mese, dopo la visita in Kazakistan. "Concluso il viaggio ufficiale ad Astana, Putin si è recato a Rostov, dove ha visitato il quartier generale del Distretto militare meridionale", ha detto il portavoce Dmitry Peskov, come riporta l'agenzia russa Tass. Ad accompagnare il leader russo c'erano il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il capo di Stato Maggiore, Valery Gerasimov. Secondo il Cremlino, a Putin sono stati "presentati nuovi equipaggiamenti militari" e il leader russo ha ascoltato briefing sui "progressi dell'operazione militare speciale" in Ucraina, il conflitto che va avanti dall'invasione russa del 24 febbraio 2022. Putin aveva già visitato il quartier generale del distretto militare meridionale a fine ottobre. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Novembre 2023