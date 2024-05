Ucraina, dal Belgio 30 caccia F-16 entro il 2028: il primo già quest’anno

(Adnkronos) – Il Belgio fornirà all’Ucraina 30 aerei da combattimento F-16 entro il 2028. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri belga Hadja Lahbib all’emittente belga Rtl. Il primo di questi aerei dovrebbe arrivare già " entro la fine dell'anno", ha aggiunto. "Faremo tutto il possibile per consegnare F-16" all'Ucraina "quest'anno", ha detto il premier belga Alexander De Croo, in conferenza stampa a Bruxelles insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'annuncio accompagna la notizia che il presidente Volodymyr Zelensky visiterà il Belgio il 28 maggio per firmare un accordo bilaterale sulla sicurezza. Il Belgio è stato tra i primi paesi ad aderire alla coalizione istituita nell’estate del 2023 per rafforzare l’aeronautica militare ucraina. L’iniziativa è stata guidata da Stati Uniti, Danimarca e Paesi Bassi. Oltre al Belgio, anche i Paesi Bassi, la Danimarca e la Norvegia si sono impegnati a fornire all’Ucraina decine di jet di quarta generazione fabbricati negli Stati Uniti . —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Maggio 2024