Ucraina, Crosetto annuncia: “Entro fine anno nuovo pacchetto di aiuti a Kiev”

(Adnkronos) – L’Italia continuerà ad aiutare l’Ucraina, attualmente impegnata nella guerra contro la Russia. A confermarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto: “Abbiamo fatto 12 pacchetti di aiuti ed entro la fine dell’anno probabilmente riusciremo a farne un altro all’Ucraina”, ha detto alla Bbc.

Nella stessa intervista, Crosetto ha commentato anche la decisione degli Usa di Donald Trump di limitare l’accesso dell’Ucraina ai sistemi satellitari e alle informazioni di intelligence utilizzate per difendersi dagli attacchi russi, bollandola come un “errore completo, un grave errore. Non si può fare una cosa del genere, non ha assolutamente alcun senso e non contribuisce a portare la pace”.

“La pace arriverà quando Putin sarà convinto che ci sia una situazione di stallo, che non possa avanzare ulteriormente”, ha spiegato Crosetto. Se il presidente russo, “vede delle debolezze da parte ucraina e se gli Stati Uniti privano l’Ucraina delle risorse, questo crea debolezza, allora crederà di poter vincere. Quindi continuerà la guerra: penso che sia completamente sbagliato”.

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ricorda Bbc, è stato fin dall’inizio un forte alleato dell’Ucraina, inviando aiuti sia militari che umanitari. Crosetto dal canto suo ha promesso che il sostegno militare italiano continuerà “finché questo governo sarà in carica”, pur avvertendo che ottenere l’approvazione del Parlamento italiano per ulteriori forniture sarà “più difficile” con l’avvicinarsi delle elezioni.

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Pubblicato il 18 Ottobre 2026