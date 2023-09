Ucraina, Conte: “Se fossi al governo, stop armi a Kiev”

(Adnkronos) –

Se Giuseppe Conte fosse a Palazzo Chigi al posto della presidente del Consiglio Giorgia Meloni fermerebbe l'invio di armi all'Ucraina. "È realistico essere a Palazzo Chigi ora e dire non inviamo più armi? Assolutamente sì. Sì, sarebbe realista", dice il leader del M5S a Accordi&Disaccordi in onda stasera sul Nove. "Sarebbe stato realistico sin dal primo momento dire a tutti gli alleati: 'Signori, l'Italia per la sua tradizione, per la sua capacità di dialogo, aiuterà tutta la coalizione. Saremo il frontman, il 'front country' per la svolta negoziale. Io mi sarei posto sin dall'inizio alla guida di quel negoziato con la nostra capacità, la nostra tradizione di dialogo, che abbiamo anche con la Russia", continua Conte che, alla domanda "Se fosse a Palazzo Chigi direbbe no all'invio di nuove armi?", risponde: "Assolutamente". Tra i temi di attualità, i migranti. "Nei miei governi non è mai successo che Francia e Germania non abbiano collaborato alla redistribuzione. Perché, mentre Salvini stava a parlare in tv e faceva esibizioni muscolari sui migranti, io lavoravo", dice Conte. "Ho dimostrato sin dall'inizio una certa coerenza e credibilità nel perseguire una politica migratoria, che non era quella degli slogan di Salvini. In Europa bisogna essere coerenti: non puoi dire che i polacchi e gli ungheresi fanno bene quando si oppongono alla redistribuzione – continua – Ieri c'è stata una riunione sulla gestione dei flussi migratori tra i ministri degli Interni su un regolamento che prevedeva una redistribuzione automatica dei migranti. Il nostro ministro Piantedosi è rimasto lì imbambolato, perché c'erano gli ungheresi e i polacchi che l'avevano bocciato". "Mi ricorda tanto Salvini che, durante il mio governo, non ha partecipato quasi mai ai Comitati degli affari interni. I risultati arrivavano per il lavoro che veniva fatto, non facendo dichiarazioni davanti alle telecamere", conclude. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 29 Settembre 2023