Ucraina colpisce Crimea, blackout e incendi nella Russia meridionale. Mosca attacca Kharkiv

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Continua senza sosta la guerra tra Ucraina e Russia. Nella notte di oggi, mercoledì 22 luglio, si sono verificati blackout in tutta la Crimea e vasti incendi sono scoppiati in diverse città della Russia meridionale a seguito degli attacchi notturni ucraini contro le strutture logistiche del settore della vendita al dettaglio. Due sottostazioni elettriche nella città di Masandra e nella vicina città di Yalta sono state colpite da droni ucraini, provocando un blackout, secondo quanto riportato dal canale di monitoraggio Telegram Supernova Plus. Secondo il canale di monitoraggio Exilenova Plus, si sono registrate interruzioni di corrente anche nella città di Alushta, nella Crimea meridionale , dopo gli attacchi delle forze ucraine. Nel frattempo, nella città russa di Krasnodar, sono stati colpiti un impianto appartenente al colosso russo della vendita al dettaglio online "Wildberries", un parcheggio per camion e alcuni edifici residenziali, secondo quanto riportato da Supernova Plus . "A seguito dell'attacco con il drone a Krasnodar, sono stati segnalati danni alle infrastrutture in diverse zone. I detriti del drone hanno danneggiato un balcone e le finestre di un appartamento nel quartiere di Prikubansky. Non ci sono vittime", ha dichiarato il sindaco di Krasnodar, Yevgeny Naumov, aggiungendo che "un attacco nemico ha colpito anche un magazzino logistico, provocando un incendio. Tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per ricevere assistenza". Un altro centro logistico appartenente a "Wildberries" è stato colpito a Nevinnomyssk, nel Territorio di Stavropol, provocando un vasto incendio, come riportato da Exilenova Plus. Il governatore del Territorio di Stavropol, Vladimir Vladimirov, ha confermato che un magazzino a Nevinnomyssk è stato colpito da droni ucraini, causando il ferimento di cinque persone. "A causa di un attacco di droni alla periferia di Nevinnomyssk, un complesso di magazzini ha preso fuoco. I vigili del fuoco e gli altri servizi di emergenza sono sul posto", ha dichiarato. A rivendicare gli attacchi ucraini è stato il presidente Volodymyr Zelensky. Le forze ucraine hanno colpito con attacchi a lungo raggio "importanti" obiettivi militari nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, oltre a un deposito di petrolio e a diverse imbarcazioni della cosiddetta 'flotta ombra' di Mosca, ha annunciato il presidente ucraino in un messaggio pubblicato su X. "Le nostre capacità di attacco a lungo raggio hanno colpito con successo importanti obiettivi nelle regioni russe di Krasnodar e Stavropol, hub logistici coinvolti nella fornitura all'esercito russo di componenti per droni, apparecchiature di navigazione e altro equipaggiamento, oltre a un altro deposito di petrolio", ha dichiarato Zelensky. Il presidente ha aggiunto che "nelle acque del Mar Nero e del Mar d'Azov sono stati colpiti anche una petroliera e quattro navi cargo della flotta ombra russa". Le forze armate russe intanto hanno colpito nell'ultimo giorno 15 insediamenti nella regione di Kharkiv, uccidendo 3 persone e ferendone altre 11, tra cui due bambini, secondo quanto riportato dal capo dell'amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov. "Nel villaggio di Ruska Lozova, nella comunità di Dergachiv, sono morte due donne di 51 e 50 anni e un uomo di 54 anni è rimasto ferito; nel villaggio di Bezruky, sempre nella comunità di Dergachiv, un uomo di 37 anni è rimasto ferito e due donne di 48 e 72 anni e un bambino di 10 anni hanno riportato gravi sintomi da stress; nel villaggio di Zolochiv, un uomo di 60 anni, una donna di 45 anni e un bambino di 12 anni sono rimasti feriti; nel villaggio di Rai-Olenivka, nella comunità di Pisochyn, una donna di 66 anni è morta e una donna di 37 anni ha riportato gravi sintomi da stress; nel villaggio di Shevchenkove, una donna di 68 anni è rimasta ferita e un uomo di 55 anni ha riportato gravi sintomi da stress", ha scritto Sinegubov sul suo canale Telegram. Agenti dell'intelligence russa hanno invece arrestato nella metropolitana di San Pietroburgo un presunto agente dei servizi segreti ucraini con una bomba camuffata da localizzatore gps. Il piano era di piazzarla sotto l'auto di un dipendente dell'industria della difesa, secondo quanto riportato dal Centro relazioni pubbliche dell'Fsb. In precedenza , il Servizio federale per la sicurezza aveva riferito che un cittadino russo, che aveva trasmesso informazioni riservate provenienti da dipendenti dell'industria della difesa ai servizi segreti ucraini, era stato arrestato a San Pietroburgo . "Un ordigno esplosivo improvvisato camuffato da localizzatore gps è stato rinvenuto e sequestrato al sospettato nella metropolitana di San Pietroburgo, dopodiché è stato immediatamente arrestato dalla polizia. Durante l'interrogatorio, il fermato ha spiegato di aver commesso le azioni illegali volontariamente in cambio di un compenso monetario in criptovalute ricevuto dal suo mandante", si legge nel comunicato .

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Pubblicato il 22 Luglio 2026