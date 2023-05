Ucraina, centrale nucleare Zaporizhzhia sospende produzione

(Adnkronos) – La centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande dell'Europa nel sud dell'Ucraina, ha sospeso la produzione dopo che i suoi generatori sono stati messi in modalità di riserva e di emergenza. A dichiararlo il governatore regionale filorusso Vladimir Rogov spiegando che l'impianto è stato "completamente" disconnesso dall'alimentazione esterna dopo che l'Ucraina ha disconnesso una linea elettrica che controlla. L'ucraino Anatoliy Kurtev, segretario del consiglio comunale di Zaporizhzhia, ha affermato che i lavori sono in corso dall'inizio di oggi per ripristinare l'energia elettrica nella città. L'energia ''è stata in parte interrotta a Zaporizhzhia a causa di una situazione di emergenza in una delle strutture energetiche", ha detto Kurtev su Telegram. Intanto un raid russo condotto nella notte con missili e droni sulla regione di Dnipropetrovsk ha causato il ferimento di civili e danni a edifici residenziali. Lo ha scritto su Telegram il governatore di Dnipropetrovsk Serhii Lysak, spiegando che la difesa antiaerea ucraina ha abbattuto 15 droni e quattro missili da crociera. Nel dettaglio, nel distretto di Dniprovskyi è stata ferita una donna di 27 anni, mentre diversi edifici sono stati danneggiati nell'attacco ha detto Lysak. Sette persone sono state ferite dopo che un drone è caduto nel distretto di Synelnykivskyi, ha aggiunto. ''Tre case private e nove appartamenti sono stati colpiti, oltre a un parco giochim negozi ed edifici amministrativi'', ha detto Lysak. Kiev fa sapere invece che la zona di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk nell'Ucraina orientale, resta ''l'epicentro'' della battaglia''. La precisazione delle forze armate ucraine dopo che i russi hanno rivendicato di aver completamente ''liberato'' la città assediata da mesi. A Bakhmut ''il nemico continua a condurre azioni offensive. I combattimenti per la città di Bakhmut continuano", hanno affermato le forze armate ucraine, aggiungendo che nell'ultimo giorno le forze russe hanno "cercato senza successo di recuperare le posizioni perdute a sud dell'insediamento di Ivanivske". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 22 Maggio 2023