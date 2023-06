Ucraina, Casa Bianca: “Biden chiama la Meloni sulla Russia”

(Adnkronos) –

Il presidente Joe Biden potrebbe aver chiamato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo gli eventi in Russia oppure si accingerebbe a farlo. Lo ha annunciato John Kirby, portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

CROWLEY – ''Il rapporto tra Italia e Stati Uniti non è mai stato così forte'' è quanto ha ribadito l'incaricato d'affari americano a Roma, Shawn Crowley, in occasione del ricevimento per la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti. Il rapporto, dice, ''è costruito sulla base dei nostri valori democratici, dei nostri valori condivisi e dei legami personali tra i popoli americano e italiano''. ''Insieme siamo più prosperi e sicuri'', ha sottolineato Crowley, dicendosi ''fiducioso che il nostro rapporto continuerà a crescere più forte a beneficio del popolo delle due sponde dell'Atlantico''. ''Non vediamo l'ora di lavorare con la presidenza italiana del G7 il prossimo anno e siamo entusiasti di trascorrere la prossima estate in Puglia con molti di voi per il summit'', ha aggiunto Crowley, sottolineando che ''insieme abbiamo un lavoro importante da svolgere per combattere il cambiamento climatico, proteggere le catene di approvvigionamento, prevenire future pandemie e aumentare la prosperità globale''. ''Per continuare a garantire la nostra sicurezza e prosperità", aggiunge, "dobbiamo aumentare la cooperazione per rendere le nostre economie più resilienti e meno dipendenti da concorrenti strategici che non rispettano gli standard internazionali''. Italia e Stati Uniti ''continueranno a sostenere gli sforzi per assicurare una pace giusta e duratura in Ucraina, coerente con i principi dell'Onu. Il mondo vede e apprezza la leadership italiana in questo sforzo''. ''Il presidente Biden ha affermato che Putin sperava che la sua guerra'' contro l'Ucraina ''avrebbe minato l'Alleanza transatlantica. Non è stato così'', ha aggiunto Crowley, sottolineando che ''la nostra unità e determinazione non sono mai state così forti''. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Giugno 2023