Ucraina, capo Wagner: “Forze Russia controllano 80% Bakhmut”

(Adnkronos) – Le forze armate russe controllerebbero l'80 per cento della città di Bakhmut, nel Donbass, nell'Ucraina orientale. Lo ha detto il leader del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti. La Russia continua a guadagnare terreno a Bakhmut, la città strategica del Donbass dove da settimane infuriano i combattimenti, ma a costo di perdite "significative", sottolinea il think tank americano Institute for the Study of War (Isw) nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul campo di battaglia. "I video geolocalizzati pubblicati il 9 e 10 aprile mostrano che le forze russe hanno compiuto progressi marginali a nord-ovest di Khromove (2 km a ovest di Bakhmut), nella parte sud-ovest di Bakhmut e a nord di Sacco e Vanzetti (15 km a nord di Bakhmut)", scrive l'Isw.



Pubblicato il 11 Aprile 2023