Ucraina, capo 007 Kiev: “Uccidere russi ovunque”. Mosca risponde

(Adnkronos) – "Le dichiarazioni delle autorità ucraine sulla loro disponibilità a 'uccidere russi in tutto il mondo' indicano che Kiev è diventata non solo uno sponsor, ma un organizzatore diretto di atti terroristici". Lo ha detto il portavoce del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, commentando la dichiarazione del capo dell'intelligence ucraina Kyrylo Budanov. "Questa è una dichiarazione davvero mostruosa. Ciò che ha detto il signor Budanov è una conferma diretta che il regime di Kiev non sta solo sponsorizzando attività terroristiche, ma è l'organizzatore diretto di questa attività. E questa dichiarazione fornisce un'altra caratteristica molto importante del regime di Kiev", ha dichiarato il portavoce del Cremlino, aggiungendo: "Abbiamo servizi speciali che faranno tutto il necessario dopo tali dichiarazioni. Nessuno dovrebbe avere dubbi al riguardo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2023