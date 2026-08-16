Ucraina, caccia spagnolo abbatte drone in Romania. Notte di attacchi tra Kiev e Mosca

(Adnkronos) – Sale la tensione sul fianco orientale della Nato dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania, nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Lo ha riferito il ministero della Difesa romeno, precisando che il velivolo senza pilota era entrato dalla Moldavia ed è stato intercettato alle 5:01 ora locale, le 2:01 GMT. I detriti sono precipitati in un'area disabitata della regione di Galati, a ridosso del confine ucraino. Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Russia e Ucraina. I raid hanno preso di mira Kiev e Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky. Almeno un apersona è morta e sette sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, Mosca riferisce di aver intercettato oltre 130 droni ucraini diretti verso la capitale russa, con tre persone ferite. Le forze russe hanno colpito due siti industriali a Kryvyi Rih, facendo scattare le operazioni di soccorso e spegnimento degli incendi. Il capo del consiglio di difesa locale, Oleksandr Vilkul, ha parlato di un "attacco combinato con missili balistici e droni" e ha avvertito la popolazione della possibilità di ulteriori ondate.

Nella capitale ucraina tre persone sono rimaste ferite in seguito a un attacco russo che ha provocato incendi in molti quartieri. Nel centro città, intorno alle 2.50 ora locale, si sono udite complessivamente quattro esplosioni "molto forti", secondo quanto riferito da un giornalista del Kyiv Independent presente sul posto. Sei esplosioni sono state udite anche nel quartiere Pecherskyi della città entro tre minuti dall'inizio del raid aereo, non lasciando il tempo di cercare riparo. A seguito degli attacchi russi, è stato segnalato un incendio in un edificio commerciale nel quartiere di Obolonskyi, ha dichiarato l'Amministrazione militare della città di Kiev. Un altro edificio ha preso fuoco nel quartiere di Holosiivskyi, secondo quanto riportato dal sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. "Ovunque i russi possano arrivare con i loro missili balistici, colpiscono l'infrastruttura civile. A Kryvyi Rih, due persone sono state uccise e altre 14 ferite. Una persona è stata uccisa a Sumy. Fin da questa mattina, proseguono gli allarmi antiaerei in molte regioni, con i russi che hanno lanciato un'altra ondata di droni", ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Soltanto questa settimana – prosegue il capo dello Stato – 13 regioni sono state sotto attacco. Il nemico ha lanciato più di 1.550 droni d'attacco, quasi 1.560 bombe aeree guidate e 62 missili contro le nostre città e comunità, la maggior parte dei quali missili balistici di vari tipi. Sono grato a tutti i servizi – unità del Servizio Statale di Emergenza, polizia e medici – che arrivano per primi nei siti degli attacchi, aiutano le persone e rispondono rapidamente per salvare vite e ripristinare la normalità". "È molto importante – conclude – che questa dedizione del nostro popolo sia integrata da nuovi passi dei nostri partner per proteggere i cieli. Quando missili balistici nordcoreani distruggono infrastrutture e tolgono vite qui in Europa, gli intercettori europei non possono semplicemente essere lasciati in magazzino. Le vite devono essere protette. La Russia deve essere fermata. I nuovi pacchetti di aiuti significano letteralmente vite salvate e infrastrutture protette ogni singolo giorno. Ringrazio ogni partner che sta aiutando in questo". Sul fronte russo, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha riferito di un prolungato attacco con droni contro la capitale. eicento droni hanno preso di mira la regione di Mosca in un prolungato assalto notturno che ha provocato tre feriti, ha dichiarato domenica il sindaco della capitale russa, mentre l'Ucraina intensifica gli attacchi a lungo raggio in territorio russo. "Da ieri sera fino alle 6:30 (ora locale) di oggi, 600 droni erano in volo verso la regione di Mosca, di cui 201 sono stati distrutti nella regione di Mosca", ha scritto sulla piattaforma MAX, supportata dallo Stato.

Tre persone sono invece morte e una è rimasta ferita in un attacco di droni ucraini nella regione di Rostov, in Russia, secondo quanto dichiarato dal governatore regionale Yuri Slyusar. Il governatore ha aggiunto che durante l'attacco ucraino, più di 150 droni sono stati distrutti in tre città e nove distretti della regione: Kamensk-Shakhtinsky, Gukovo, Donetsk, Kamensk, Konstantinovsky, Millerovsky, Matveyevo-Kurgansky, Chertkovsky, Sholokhovsky, Tsimlyansky, Tarasovsky e Verkhnedonsky. Gli attacchi a Kamensk hanno danneggiato i tetti degli edifici e mandato in frantumi le finestre di un edificio residenziale e della stazione ferroviaria. Un magazzino della Wildberries a Podolsk, nella regione di Mosca, ha preso fuoco a causa di un attacco di un drone. Lo ha annunciato il governatore dell'oblast, Andrei Vorobyov, sul canale Max, aggiungendo che il magazzino ha preso fuoco all'interno del distretto industriale di Koledino. I dipendenti sono stati evacuati e messi al riparo durante l'incendio e nessuno è rimasto ferito. Successivamente, Wildberries – da molti definita l' 'Amazon russa' – ha confermato l'incendio, spiegando in una nota che "l'impianto è stato evacuato in anticipo in conformità con i requisiti di sicurezza. Le catene logistiche sono state riorganizzate e le consegne e gli ordini vengono ricevuti presso altri stabilimenti". Gli attacchi con droni ucraini in profondità nel territorio russo sono aumentati negli ultimi mesi e prendono di mira, secondo Kiev, infrastrutture militari, industriali e logistiche. L'Ucraina sostiene che si tratta di una risposta ai continui bombardamenti russi contro città e infrastrutture del Paese.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Agosto 2026