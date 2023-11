Ucraina, bombardamento russo sulla biblioteca di Kherson

(Adnkronos) – Un bombardamento russo ha colpito oggi la biblioteca scientifica della città di Kherson, danneggiano gravemente l'edificio, dove è scoppiato un incendio. Lo rende noto l'amministrazione militare dell'oblast di Kherson. Un uomo di 64 anni è stato ucciso nel suo giardino e la moglie è stata ferita nel distretto di Dniprovskyi. Intanto l'ufficio della procura di Kherson, ha reso noto che sono mille i civili morti nell'area di questa città dall'inizio della guerra. I militari russi hanno deliberatamente ucciso 216 civili durante l'occupazione, mentre altri 800 sono morti nei bombardamenti della città dopo la liberazione di Kherson, avvenuta l'11 novembre 2022.

Due missili russi sono inoltre stati lanciati nella notte contro l'oblast di Mykolaiv, ma non vi sono state vittime. Un missile è stato intercettato e l'altro è caduto in terreno aperto. Infine nella giornata di ieri tre civili sono stati uccisi da bombardamenti russi nell'oblast di Donetsk. Sarebbero intanto 311.750 i soldati russi uccisi dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo afferma il bollettino giornaliero dello stato maggiore di Kiev, secondo il quale i soldati nemici uccisi ieri sono 1100. Nelle ultime 24 ore, i russi avrebbero perso anche 7 tank, 32 mezzi corazzati e 32 sistemi di artiglieria. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 12 Novembre 2023