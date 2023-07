Ucraina, Biden a colloquio con Zuppi: focus su ritorno bambini deportati

(Adnkronos) – La questione del ritorno dei bambini ucraini "deportati con la forza" in Russia è stata tra i temi principali del colloquio a Washington tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. Secondo una nota della Casa Bianca, nel corso del colloquio si è parlato anche degli sforzi della Santa Sede nel fornire aiuti umanitari per affrontare "le sofferenze causate dall'aggressione continua della Russia in Ucraina". Biden ha anche elogiato la leadership globale di Papa Francesco e ha accolto con favore la recente nomina a cardinale di un arcivescovo statunitense. Dopo Kiev e Mosca, quella a Washington è per Zuppi la terza tappa della missione di pace per l'Ucraina che gli è stata affidata da Papa Francesco. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 19 Luglio 2023