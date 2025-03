Ucraina, avvertimento di Starmer a Zelensky e Ue: “Pace passa attraverso Trump”

(Adnkronos) – In pubblico l'abbraccio, in privato l'avvertimento: la pace tra l'Ucaina e la Russia passa attraverso la Casa Bianca. E, nel caso specifico di Volodymyr Zelensky, ricucendo i rapporti con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo l'avvertimento che il primo ministro britannico Keir Starmer rivolgerà oggi in privato a Zelensky e ai 14 leader europei riuniti a Londra per un summit sulla sicurezza dell'Ucraina. Lo ha spiegato una fonte vicina a Starmer al Financial Times. "Il primo ministro riunirà i leader e si assicurerà educatamente che capiscano che c'è una sola trattativa, quella con il presidente Trump", ha spiegato la fonte. Un secondo funzionario citato a condizione di anonimato dal Financial Times afferma che Starmer dirà ai leader europei che devono far corrispondere il loro sostegno verbale a Zelensky con i fatti: "Ciò di cui l'Ucraina ha bisogno ora sono armi e burro. Non ha bisogno di persone che twittano e che si diano segnali di virtù". Quindi, ha proseguito, "la priorità del primo ministro è fare tutto il necessario per difendere l'Ucraina. Ciò significa che gli Stati Uniti devono essere coinvolti. Bisogna sistemare quella relazione e tornare all'accordo sui minerali". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 2 Marzo 2025