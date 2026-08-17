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Ucraina, attacco di Kiev nella regione di Belgorod: sei morti e quattro feriti tra cui un bambino

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(Adnkronos) – Sei persone sono state uccise e quattro – tra cui un bambino – sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Lo ha riferito il governatore della regione, Aleksander Shuvaev, sulla piattaforma di messaggistica Max. "I terroristi di Kiev hanno lanciato razzi contro il villaggio di Koloskovo, nel distretto di Valuysky, a circa quindici chilometri dal confine. Sei civili sono stati uccisi e quattro sono rimasti feriti, tra cui un bambino", ha scritto Shuvaev.  
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Agosto 2026

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