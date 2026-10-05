Ucraina, attacchi russi su Kharkiv: un morto. 22mila persone senza elettricità

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Non si ferma la guerra tra Russia e Ucraina. Mosca ha colpito con un doppio attacco missilistico il distretto industriale di Kharkiv, dove una persona è rimasta uccisa e sei sono state ferite. Il sindaco cittadino, Ihor Terekhov, ha confermato il decesso e i feriti, riferendo che un edificio amministrativo e alcuni veicoli sono andati a fuoco. Almeno dieci edifici residenziali a più piani sono stati danneggiati nell'attacco e le operazioni di ricerca e soccorso sono tuttora in corso. I missili Banderol rientrano nel crescente utilizzo da parte della Russia di munizioni a reazione a lungo raggio, combinando le caratteristiche di un missile da crociera e di un drone a reazione. La sua velocità, manovrabilità e profilo di volo a bassa quota rendono il Banderol difficile da intercettare per le difese aeree ucraine. Un drone russo ha inoltre colpito un impianto energetico nella regione di Poltava, in Ucraina, lasciando circa 22.000 utenti senza elettricità. Il governatore dell'oblast, Vitalii Diakyvnych, ha dichiarato che le squadre di Poltavaoblenergo stanno lavorando per ripristinare l'energia elettrica. L'attacco arriva appena due giorni dopo che un altro drone russo ha colpito un impianto energetico nel distretto di Lubny, nella regione, lasciando circa 6.000 consumatori senza elettricità. La regione di Poltava , una delle principali zone di produzione di gas dell'Ucraina, è stata ripetutamente bersaglio di attacchi russi. A marzo, i raid russi hanno colpito gli impianti di Naftogaz nella regione per tre giorni consecutivi, causando la morte di un dipendente. Le forze di difesa aerea ucraina hanno poi informato di aver neutralizzato 172 dei 205 droni utilizzati dagli invasori russi per attaccare l'Ucraina. Lo ha riferito l'Aeronautica militare delle Forze armate ucraine su Telegram, precisando che "dalle 18 di ieri il nemico ha attaccato il Paese con 205 droni d'attacco Shahed (di cui 49 a reazione), Gerbera, Banderol/Dan-T e droni simulatori di tipo Parody dalle seguenti direzioni: Orel, Kursk, Shatalovo, Millerovo, Primorsko-Akhtarsk, Donetsk temporaneamente occupata e Gvardiyske. L'attacco aereo è stato respinto dall'aviazione, dalle truppe missilistiche antiaeree, dalle unità di guerra elettronica e dai sistemi senza pilota, nonché dai gruppi di fuoco mobili delle Forze di Difesa dell'Ucraina. Secondo i dati preliminari, alle 8 di oggi, le difese aeree avevano abbattuto 172 droni. Sono stati registrati colpi a segno in 13 punti, oltre alla caduta di bersagli abbattuti (frammenti) in tre punti – aggiunge l'aeronautica – L'attacco è ancora in corso, con circa 10 droni nemici nello spazio aereo".

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Pubblicato il 5 Ottobre 2026