Ucraina, attacchi cyber filorussi a siti web italiani trasporti e banche

(Adnkronos) – A quanto si apprende sono stati registrati attacchi cyber di tipo DDoS filorussi a siti italiani di aeroporti, di trasporto pubblico e servizi finanziari. Azioni rivendicate come 'ritorsione' al discorso pronunciato a Marsiglia dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, finito al centro delle accuse da parte della portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. A quanto si apprende l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) ha avvertito i soggetti interessati e le autorità e ha sviluppato azioni di mitigazione. Gli attacchi Ddos, a quanto si apprende, hanno avuto effetti nulli. Tra i destinatari dell'attacco ci sarebbe anche Intesa San Paolo. Al momento "i sistemi funzionano, anche se sono in corso verifiche" per avere una conferma, fanno sapere all'Adnkronos dall'istituto. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Febbraio 2025