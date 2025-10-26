Attualità

Ucraina, ancora droni russi contro Kiev: morti e feriti nella capitale

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Un nuovo attacco russo con droni ha colpito nella notte Kiev, causando tre morti e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini, secondo quanto riferito dal sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. I frammenti dei droni sono caduti su diversi edifici residenziali nei distretti di Desnyansky e Obolonsky, provocando incendi e danni strutturali. "Diversi droni russi sono stati avvistati sopra la città: restate nei rifugi", aveva avvertito in precedenza l’amministrazione militare di Kiev. L’attacco arriva appena un giorno dopo un'altra serie di bombardamenti con droni e missili che avevano ucciso quattro persone e ferito una ventina di civili nella capitale.  Intanto, sul fronte diplomatico, il presidente statunitense Donald Trump ha ridimensionato le possibilità di un vertice con Vladimir Putin, affermando di "non voler perdere tempo", mentre a Washington proseguono contatti informali tra emissari del Cremlino e funzionari della sua amministrazione. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Amici, le anticipazioni di oggi domenica 26 ottobre: Emma superospite

33 minuti fa

Lazio-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

35 minuti fa

Che tempo che fa, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 26 ottobre

37 minuti fa

Fiorentina-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

41 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio