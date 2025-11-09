Attualità

Ucraina, ambasciata russa a Roma critica Calenda per il tatuaggio. E lui replica: “Verrete sconfitti come l’Urss”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L'ambasciata russa a Roma ha criticato il leader di Azione, Carlo Calenda, per essersi tatuato il tridente ucraino, che è lo stemma nazionale dell'ex Repubblica sovietica. "Ma il politico italiano Carlo Calenda capisce l'essenza del simbolo che ha applicato sul suo corpo?", scrive l'ambasciata in un post su Facebook, sottolineando che la "bravata" del leader di Azione "non è altro che un ingresso volontario nella comunità di seguaci di Petlyura, Bandera, Shukhevich e altri nazisti e collaboratori di nazionalità ucraina, le cui mani sono coperte dal sangue di ebrei, zingari, ungheresi, russi, ucraini". La risposta di Calenda non si fa attendere. "Verrete sconfitti. Come è stata sconfitta l’Urss. La libertà alla fine vince sempre sulla tirannia. E se vi mettete paura di un tatuaggio vuol dire che ne siete già consapevoli", scrive su X il leader di Azione. A conclusione del tweet, il senatore aggiunge l'hashtag 'Slava Ukraïni'. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 9 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Alcaraz ‘esulta’ per Musetti: “Meglio lui che Djokovic”. Poi fa i complimenti all’azzurro

22 minuti fa

F1 Gp Brasile oggi in diretta, la gara live

35 minuti fa

Firenze, rissa tra giovanissimi fuori da discoteca: 17enne accoltellato alla schiena

59 minuti fa

Roma-Udinese oggi, match in diretta

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio