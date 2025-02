Ucraina, al via a Riad vertice tra Usa e Russia con Rubio e Lavrov

(Adnkronos) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov si stanno incontrando a Riad dove sono in programma i colloqui di pace per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta la Cnn.

Ai colloqui Stati Uniti-Russia incentrati sulla soluzione del conflitto in Ucraina e sul 'reset' dei rapporti bilaterali, parteciperanno, per la parte statunitense, oltre a Rubio, l'inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Al tavolo allestito nel Diriyah Palace siederanno, per la parte russa, Lavrov, il consigliere presidenziale Yury Ushakov e il capo del fondo sovrano Kirill Dmitriev. Dmitriev ha dichiarato di aver già incontrato diversi membri del team statunitense nella capitale saudita.

Rubio ha inquadrato i colloqui come un tentativo di determinare se la Russia sia seriamente intenzionata a porre fine alla guerra in Ucraina. Keith Kellogg, l'inviato dell'amministrazione Trump per la Russia e l'Ucraina, che dovrebbe recarsi in visita a Kiev giovedì, ha parlato di un 'doppio binario' negoziale. Per il Cremlino, i colloqui "saranno dedicati principalmente al ripristino dell'intero complesso delle relazioni russo-americane". Trump e Putin vogliono lasciarsi alle spalle un "periodo anormale" nelle relazioni, ha affermato Lavrov. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Febbraio 2025