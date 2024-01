Ucraina, aereo russo abbattuto Belgorod: Zelensky chiede inchiesta internazionale

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto un'inchiesta internazionale sull'aereo caduto a Belgorod, in Russia, che trasportava 65 prigionieri ucraini. Nel suo discorso video di ieri sera, Zelensky ha affermato che è "ovvio che i russi stanno giocando con la vita dei prigionieri ucraini, con i sentimenti dei loro parenti e con le emozioni della nostra società", sottolineando che "tutti i fatti devono essere accertati". La Russia ha dichiarato che non ci sono sopravvissuti dopo che "Kiev ha abbattuto" l'aereo Il-76 con 65 prigionieri di guerra ucraini, sei membri dell'equipaggio russo e tre persone di scorta. Mosca ha affermato che gli ucraini sarebbero stati trasportati nell'aereo per uno scambio di prigionieri. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Gennaio 2024