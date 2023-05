Ucraina, abbattuto drone su Kiev – Video

(Adnkronos) – Le forze armate ucraine hanno abbattuto un drone su Kiev, non lontano dal palazzo presidenziale del leader Volodymyr Zelensky. Lo ha reso noto l'amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram. "Durante il recente allarme aereo un veicolo aereo senza pilota è stato avvistato sopra la città di Kiev. L'oggetto è stato abbattuto dalle forze della difesa aerea. Non ci sono informazioni su vittime o danni alle abitazioni o alle infrastrutture", ha riferito l'amministrazione militare di Kiev. Il sindaco Vitali Klitschko ha scritto su Telegram che ci sono state esplosioni e un incendio nel quartiere residenziale Solomianka a Kiev, forse causate da droni. "Nel distretto di Solomianka i soccorritori stanno cercando di domare un incendio in un edificio di 4 piani. L'area dell'incendio è di 50 metri quadrati", ha aggiunto, spiegando che "finora nessuno ha chiesto assistenza medica." —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Maggio 2023