Ucraina, “a rischio scorte munizioni antiaeree”. Bombe Russia su Kherson

(Adnkronos) – La Russia ha bombardato nella notte 2 comunità nell'oblast ucraino di Kherson, ha dichiarato su Telegram il governatore della regione Oleksandr Prokudin come si legge sul Kyiv Independent. "Bombe hanno appena colpito il villaggio di Novoberyslav nella comunità di Beryslav. I caccia nemici hanno sganciato anche tre bombe sul villaggio di Kizomys nella comunità di Bilozerka", ha dichiarato Prokudin. Non sono state segnalate vittime tra i civili, secondo il governatore. La notizia dei bombardamenti aerei è arrivata subito dopo che Prokudin ha riferito ieri, lunedì 9 aprile, che le truppe russe hanno bombardato l'Oblast di Kherson 71 volte nell'arco di 24 ore. Intanto la rete di difesa aerea dell'Ucraina rischia di essere sopraffatta, a meno che non venga presto rinforzata, si legge sul New York Times. Finora, le difese aeree dell'Ucraina si sono dimostrate sorprendentemente efficaci nel difendere il Paese dagli attacchi russi e nell'impedire alla Russia di ottenere il controllo dello spazio aereo ucraino. I ripetuti attacchi russi, tuttavia, stanno prosciugando le scorte di armi ucraine, aprendo forse la porta agli aerei russi per infliggere danni in Ucraina più facilmente, scrive il NYT. Uno dei documenti recentemente trapelati rivelava che le scorte di missili di difesa aerea S-300 e Buk di epoca sovietica, le più importanti armi di difesa aerea dell'Ucraina, sarebbero state completamente esaurite tra l'inizio di maggio e la metà di aprile. Il documento è stato pubblicato il 28 febbraio e non è chiaro se la valutazione sia cambiata. In seguito alla diffusione di documenti del Pentagono, l'Ucraina ha dovuto modificare alcuni dei suoi piani militari, ha dichiarato alla Cnn una fonte vicina al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I documenti fanno parte di una serie di documenti di intelligence degli Stati Uniti e della Nato trapelati negli ultimi due mesi. I documenti trapelati, la cui fonte è ancora sconosciuta, forniscono una valutazione cupa della forza della macchina da guerra di Mosca. Ma le informazioni suggeriscono anche che le forze armate ucraine sono in grave difficoltà. Mentre i funzionari ucraini hanno liquidato i documenti come "falsi", i funzionari statunitensi hanno confermato al New York Times e alla Cnn che i documenti sono legittimi, anche se alcuni di essi sembrano essere stati alterati. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Aprile 2023