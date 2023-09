Ucraina, 007 Gb: cyberattacchi Russia a cellulari militari Kiev

(Adnkronos) – I russi cercano di rubare informazioni sensibili dai telefoni cellulari dei militari ucraini grazie al malware 'Infamous chisel' (cesello infame). Lo scrive l'intelligence britannica sul bollettino giornaliero diffuso su Twitter. "Il 31 agosto 2021, il National Cyber Security Center (Ncsc), assieme a partner internazionali, ha pubblicato un rapporto su una campagna di malware contro i cellulari Android usati dai militari ucraini", nota il bollettino, facendo riferimento all'ente britannico per la cybersicurezza. "Il malware, indicato come 'Infamous chisel', è stato usato dal gruppo di minacce cyber noto come Sandworm", continua l'intelligence, ricordando che l'Ncs collega questo gruppo all'intelligence militare russa (Gru). "Infamous chisel permette un accesso persistente, così come la raccolta e l'esfiltrazione di dati, da cellulari Android compromessi, comprese le app usate dall'esercito ucraino. Infamous chisel è molto probabilmente usato per rubare informazioni militari sensibili. Tale attività dimostra il continuo uso russo di cyber capacità a sostegno dell'invasione dell'Ucraina", conclude il bollettino. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 4 Settembre 2023